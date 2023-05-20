اليوم.. افتتاح ثلاثة معارض تشكيلية كبرى بأتيليه العرب للفنون

يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السابعة من مساء اليوم السبت، افتتاح ثلاثة معارض تشكيلية كبرى هامة، بجاليري ضي المهندسين.



المعرض الأول يضم أعمالا جماعية للفنانين السودانيين عوض أبوصلاح وعمر صبير والشيخ إدريس وعمرو كمال والطيب الحضيري وعاطف الحاج وحاتم مدني وسلوي محمد وسارة عاصم ومعتز حمدان وكمال هاشم وصباح جبارة، ويمثلون نماذج رائعة للحركة التشكيلية السودانية القوية والتي تتميز بانتمائها للبيئة والتراث الإفريقي.



والمعرض الثاني للفنان والمصور الفوتوغرافي الكبير الدكتور فتحي عبد السلام تحت عنوان "من الصورة إلى التصوير".



أما المعرض الثالث فيضم 50 لوحة للفنان التشكيلي نادر هلال تحت عنوان "ذات".



تستمر المعارض الثلاثة لمدة 21 يوما داخل قاعات ضي الأربع بشارع الأحرار بالمهندسين، تتخللها فعاليات ثقافية حول محتوياتها ومناقشات مفتوحة مع أصحابها بحضور كبار الفنانين وجمهور ومحبى الفن التشكيلي.