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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لصان يمزقان جسد شاب أثناء سرقته بالإكراه بأحد شوارع مصر الجديدة

المتهمين
المتهمين
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أقدم لصان على تمزيق جسد شاب أثناء سرقته بالإكراه بأحد سوارع مصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم" وقرر بأنه حال سير نجله بدائرة القسم ، إستوقفه (شخصين "مجهولين") وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر" ، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته ، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث). 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

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