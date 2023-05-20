لصان يمزقان جسد شاب أثناء سرقته بالإكراه بأحد شوارع مصر الجديدة

أقدم لصان على تمزيق جسد شاب أثناء سرقته بالإكراه بأحد سوارع مصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم" وقرر بأنه حال سير نجله بدائرة القسم ، إستوقفه (شخصين "مجهولين") وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر" ، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته ، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .