رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، فى مكتبه بالإدارة العامة للجامعة، اليوم السبت، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ويضم الفريق الدكتور الصاوي أحمد رئيس الفريق وأستاذ بكلية الآداب جامعة بنها، والدكتور هناء الخضري أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتور شريف السنوسي أستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف، وذلك قبل توجه الفريق لزيارة كلية الآداب، والتى تستمر لمدة يومين للوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالكلية، ومدى الاستعداد للحصول على شهادة الاعتماد.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب، والدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور ياسر عبد الوهاب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام المسيري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة وفا مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ومنسق الزيارة، والدكتور همت بسيوني مدير برنامج الاجتماع، والدكتور أيمن الحلفاوي مدير برنامج الإنجليزي .

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، بأنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد، والجهود التي تبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.

وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الجامعة تقوم بتقديم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرا إلى أن الجامعة بكافة قطاعاتها تولي اهتماما كبيرا لاعتماد الكليات، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دولياً.

وأكد رئيس الجامعة، أن الكلية اتخذت إجراءات جدية للاعتماد الأكاديمي، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية وحل مختلف المشكلات المجتمعية والقيام بعمليات التطوير اللازمة، كما أشاد بدور منسقى المعايير بالكلية .

عقب ذلك قام أعضاء فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بجولة تفقدية لأقسام الكلية والمعامل والمدرجات والكنترولات ومراجعة جميع المعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد.

وقد تناول اللقاء الحديث عن أهمية الاعتماد وتطوير العملية التعليمية بما يتفق مع معايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخليا وخارجيا، ومدى استعدادات الكلية للحصول على الاعتماد، وماتشهده من تطور كبير على كافة المستويات بجميع الأقسام، وسعيها الدائم لاعتماد جميع الأقسام.

IMG-20230520-WA0003

IMG-20230520-WA0012

IMG-20230520-WA0011

IMG-20230520-WA0010

IMG-20230520-WA0007

IMG-20230520-WA0017