السيطرة على مشاجرة خلفت مصابا في أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على مشاجرة خلفت مصاباً بالحي السادس مدينة المستقبل بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بالحي السادس مدينة المستقبل بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة خلفت المشاجرة مصاباً جري نقل المصاب إلي مستشفي 6 أكتوبر لتلقي العلاج اللازم فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي طرفي المشاجرة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.