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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على مشاجرة خلفت مصابا في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على مشاجرة خلفت مصاباً بالحي السادس مدينة المستقبل بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بالحي السادس مدينة المستقبل بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة خلفت المشاجرة مصاباً جري نقل المصاب إلي مستشفي 6 أكتوبر لتلقي العلاج اللازم فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي طرفي المشاجرة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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