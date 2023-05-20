أحمد زاهر يهنئ حميد الشاعرى بزواج ابنته ويشارك جمهوره صور الزفاف

نشر الفنان أحمد زاهر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صور من حضوره حفل زفاف نبيله إبنة الفنان حميد الشاعرى .

وهنأ زاهر العروس ووالدها وعلق على الصور "الف مبروووووك يا كااااابو مليون مبروك لصديقي النجم حميد الشاعري زفاف ابنته نبيله القمر كانت ليله جميله و زي العسل ربنا يسعدك يا نبيله انتي و شوان و تستاهل يا كابو كل الحب اللي كان موجود من نجوم مصر كلهم في الليله دي" .

حضر حفل الزفاف كوكبه من نجوم الوسط الفنى والإعلامى أبرزهم أحمد زاهر وزوجته وبناته، الفنان إيهاب توفيق، المخرج محمد سامى وزوجته الفنانة مى عمر، المطرب عمرو دياب، الفنان محمد فؤاد، الفنان مصطفى قمر، الإعلامية منى الشاذلى، أكرم حسنى، أحمد سعد، عزيز الشافعى .

يشار أن الفنان حميد الشاعرى قد شارك المطرب هشام عباس والفنان أكرم حسنى أغنية "السهر والانبساط" التى تم طرحها الفتره الماضية بطريقة الفيديو كليب وحققت نجاحاً كبيراً، كلمات أكرم حسنى، وألحان مصطفى العسال وأخرج الكليب المخرج هادى الباجورى .

يذكر أن الفنان أحمد زاهر شارك كضيف شرف فى فيلم "يوم ١٣" المعروض حالياً بدور العرض السينمائى، بطولة أحمد داوود، شريف منير، أروى جودة، دينا الشربينى، نسرين أمين، محمود حافظ، والإخراج وائل عبدالله .

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