محافظ الجيزة: ١٨٨ ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية داخل ٦٨٦ لجنة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سير إمتحانات الشهادة الاعدادية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك بعدد من اللجان بمدرسة الشهيد محمد فاروق وهدان الاعدادية الثانوية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية ومدرسة رفاعة الطهطاوي التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية وذلك للوقوف علي الإجراءات المتخذة والتأكد من توافر المناح الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات .

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات هذا العام حوالي ١٨٨ الف طالب وطالبه داخل ٦٨٦ لجنة وعدد ٢ لجنة للحالات الخاصة علي مستوي المحافظة .

وقد أكد محافظ الجيزة انه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والانارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة الى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الإمتحانات .

واطمئن اللواء أحمد راشد خلال جولته علي توافر كافة سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الإنضباط داخل وخارج لجان الإمتحانات حفاظآ علي تركيز الطلاب مؤكدا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ .

وأستمع محافظ الجيزة لتقييم الطلاب لمستوى إمتحان مادة اللغة العربية مشيراً إلى أنه قد روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية والتي لاتتعدي ٢٠ طالب داخل كل لجنة فرعية وذلك للحفاظ على المسافات الأمنه بين الطلاب أثناء تأدية الإمتحان .

وبعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رسالة طمأنينة لأولياء الأمور خلال التحاور معهم خارج مقار اللجان مؤكداً لهم انه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم والطلاب مؤكداً أن الأمتحان في مستوي الطالب المتوسط .

كما حرص محافظ الجيزة علي تفقد لجان ذوي الاحتياجات الخاصة وعيادات الزائرة الصحية والأسنان بالمدارس التي تقوم بتقديم الخدمة الصحية بعلاج أسنان الطلاب بالمدرسة والمدارس المجاورة علي مدار العام والتي يصل عددها إلي ١٢ عيادة كمرحلة أولي علي مستوي المحافظة.

كما حرص اللواء أحمد راشد على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهاً برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة .

وعقب الأنتهاء من تفقد لجان الامتحانات تابع محافظ الجيزة سير العملية الامتحانية من داخل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم للتأكد من أنتظام سير العمل بها ورصد اى مواقف طارئة ترد من الإدارات التعليمية وسبل التعامل معها وحلها .

وأشار محافظ الجيزة أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات الاحياء والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل علي حل أية معوقات قد تواجه الطلاب .

ومن جانبه أوضح اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب مع المتابعه الدورية لسير العملية الإمتحانية لإزالة أي معوقات ، مشيرآ أنه تم التشديد علي عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية .

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة وأشرف سلومة مدير مديرية التعليم بالجيزة و سامح عشماوي مدير مديرية الصحة و ايناس شوقي مدير عام فرع هيئة التامين الصحي بالجيزة و عبد الناصر سعدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وعبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل .