وزير التعليم العالي يصل جامعة المنصورة للاحتفال بإجراء 1000 حالة زراعة كبد وافتتاح عدد من المنشآت.. صور

وصل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جامعة المنصورة، اليوم السبت، لافتتاح عدد من الوحدات والمراكز التعليمية والمشاركة في احتفالية الجامعة بإجراء 1000 حالة زراعة كبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي.

استقبل وزير التعليم العالي الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة ونواب رئيس الجامعة، والدكتور الشعراوي كمال موسي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وعدد من عمداء الكليات.

ومن المقرر أن يبدأ عاشور جولته داخل جامعة المنصورة بافتتاح عدد من الوحدات التعليمية والطبية منها تفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق، تفقد مركز الاختبارات الإلكترونية ومجمع الخدمات الطلابية بكلية التجارة، تفقد مدرجات، زيارة لمركز جراحة الكلى والمسالك البولية، تفقد مبنى زراعة الكبد الجديد،افتتاح تجديدات مستشفى الطلبة الجامعى.

ويشارك وزير التعليم العالي في احتفالية إنجاز الجامعة 1000 حالة زراعة كبد لتكريم فريق زراعة الكبد على هذا الإنجاز على مستوى مصر والشرق الأوسط فى مجال زراعة الكبد.

وتحتفل جامعة المنصورة بما وصل إليه مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة الذى أصبح الأول من نوعه بلا منازع بالشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال عمليات زراعة كبد من حى لحى.

كما أصبح من أكبر خمس مراكز على مستوى العالم فى حجم ماتم فيه من عمليات زرع للكبد حيث تم زراعة أكثر من 1000 حالة بأيدي مصرية بنسبة نجاح 90 % والمريض به تدعمه الدولة 100 %.

IMG-20230520-WA0013

IMG-20230520-WA0010

IMG-20230520-WA0009

IMG-20230520-WA0012

IMG-20230520-WA0011

IMG-20230520-WA0006

IMG-20230520-WA0005

IMG-20230520-WA0008