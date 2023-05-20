"الهزار قلب جد".. إصابة شخصين بالرصاص في مشاجرة بالنزهة

أصيب شخصان فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بسبب المزاح بمنطقة النزهة.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (سائق بإحدى شركات نقل المواطنين، آخر مالك عربة "مشروبات" مصابان برش خرطوش) وطرف ثانى: (شخصان - بحوزتهما "فرد خرطوش - وسلاح أبيض") لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب المزاح فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاً من الطرفان على الآخر بالضرب فقام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.