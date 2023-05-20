اليوم.. مروان موسى يطلق أغنية "عفروتو تايب بيت" ضمن مشروع شهر مال

يطلق اليوم فريق "رقص مال" الجولة الرابعة من مشروعه الغنائي الكبير "شهر مال" بأغنية "عفروتو تايب بيت"، للرابر مروان موسى، ضمن ألبومه المصغر الذي يحمل عنوان "3".

وفي تراكه الأول "أفريقيا وأمريكا" احتفل مروان على طريقته بجائزته في 2022، "أفضل رابر في أفريقيا وما حدش بارك لي"، وأظهر مروان في ألبومه المصغر "3" اهتماما بلون من الراب المفعم بالطاقة والحيوية، يكتسب قوته من الكلمات العميقة والمؤثرة، التي تحمل الكثير من المعاني المزدوجة، بجانب لمحات صريحة عن حياة الفنان وأفكاره الشخصية.

وتخطى تراك "أفريقيا وأمريكا" حاجز النصف مليون مشاهدة في أقل من أسبوع بعد انطلاقه.

وفي "روك ستار" قدم مروان بمشاركة الرابر أرسينيك دويتوعلى موسيقى حماسية، وجاءت الكلمات لتؤكد على تفرّد الاثنين، وتفوقهما على المنافسين، "يا شقيق ما تقوليش سين (مشهد)، أنا روك ستار"

وأكد مروان من جديد على هذا المعنى في "باشا أنا كبير"، تراكه الثالث من الألبوم، عندما قال: أنا سايب المجال يتصافعوا، كدا كدا بكره حيتصفّوا. وحملت الأغنية ملامح صوتية من موسيقى EDM الإليكترونية، مع طبقات كثيفة من المؤثرات التي ينفرد بها مروان موسى.

تراك "عفروتو تايب بيت" يحمل اسما مثيرا للفضول، كما تشير معلومات الأغنية إلى مشاركة "كريم موسى"، مما جعل البعض يتساءلون عما إذا كان صاحب الظهور الأول ينتمي لعائلة مروان موسى.