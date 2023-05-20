وزير المالية الأسبق: مصر تواجه تحديات اقتصادية مصنعة في الخارج

قال أحمد جلال وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنّ مصر تواجه تحديات اقتصادية مصنعة في الخارج مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ورفع سعر الفائدة في الاقتصاد الأمريكي، لكن كل دول العالم كلها تواجهها، ولا يمكننا تغييرها.

وأضاف "جلال"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "في الاقتصاد نفرق بين نوعين من التحديات، تحديات ليست تحت السيطرة ونملك حرية التعامل معها، وأعتقد أنه في ظل أدوات السياسة الداخلية المتاحة فإنه يمكننا مع التحديات بشكل أفضل مما نفعله الآن".

وتابع وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي: "عندما نحصل على قرض من البنك الدولي لتمويل تكافل وكرامة، وبالتالي فإننا يجب أن نضمن استدامة هذا البرنامج، وبالتالي ماذا نفعل؟ أتصور أن كلمة التمكين مهمة للغاية، فبدلا من منح المواطنين تحويلات نقدية وتنمية عادة الاعتمادية لدى هذه الفئات، فإننا يجب أن نمكنهم من تأسيس مشروع لتحقيق الاستقلالية للخروج من برنامج كرامة".