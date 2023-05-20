كشف تفاصيل مقتل شاب على يد مسجل خطر بعين شمس

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل مقتل شاب على يد مسجل خطر بمنطقة عين شمس .

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة سكنه وتوفى لاحقاً متأثر بإصابته .

بالانتقال وسؤال (والدته، مقيمة بذات العنوان) قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها وآخر لدى معاتبة نجلها له لتعديه بالسب على أحد أقاربه (طفل) بالمنطقة محل سكنهما حيث تطورت لتعديه على نجلها بالضـــرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المُشار إليها والتى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.