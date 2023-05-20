ضبط المتهم بالتعدي على فتاة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على إحدى الفتيات والاستيلاء على مبلغ مالى منها بالقاهرة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم وجود إحدى الفتيات ملقاة على الأرض وفى حالة إعياء شديدة ومصابة بجرح بالرأس.

بسؤالها قررت بأنها قامت بترك مسكنها بمحافظة سوهاج عقب قيامها بسرقة (مبلغ مالى) من والدها بتحريض من (صديقها - مقيم دائرة القسم) وأنه قام باستئجار شقة بدائرة القسم، وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها باصطحابها لمكان العثور عليها وتعدى عليها بالضرب باستخدام قالب طوب فأغشى عليها فظن أنها قد فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واستيلائه على المبلغ المالى بحوزتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

