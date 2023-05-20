محافظ بني سويف يُكرّم عناصر متميزة بوحدات الرصد الميداني فى الفشن والواسطى

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، بعض العاملين المتميزين بمراكز معلومات التنمية المحلية ووحدات الرصد الميداني، والتي شملت: حسن إبراهيم أحمد _مدير مركز معلومات التنمية المحلية بأقفهص مركز الفشن،منى مصطفى عبد الموجود راصد ميداني "جزيرة المساعدة" بمركز الواسطى، حيث سلمهما المحافظ شهادة تقدير لتميزهما في العمل بمنظومة ووحدات الرصد والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية.

جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة،بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم محمد عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،سحر صابر مدير مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد الميداني بديوان عام المحافظة،لمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة"مقرر المجلس"، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.