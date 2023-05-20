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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حادث بالشرقية

جثة ارشيفيه
جثة ارشيفيه
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قررت نيابة الزقازيق اليوم التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر تعرضها لحادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل بطريق "أبو الأخضر - الشبانات" نطاق مركز الزقازيق.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى بوصول "ليلى م م" 50 عاما ربة منزل مقيمة ميت غمر جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى وإصابة زوجها "عبد الباسط ع ع" 55 عاما بنزيف بالمخ، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له. 

وتبين من التحريات حدوث وفاة السيدة إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل بطريق" أبو الأخضر - الشبانات" نطاق مركز الزقازيق، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

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