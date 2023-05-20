النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حادث بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق اليوم التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر تعرضها لحادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل بطريق "أبو الأخضر - الشبانات" نطاق مركز الزقازيق.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى بوصول "ليلى م م" 50 عاما ربة منزل مقيمة ميت غمر جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى وإصابة زوجها "عبد الباسط ع ع" 55 عاما بنزيف بالمخ، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له.

وتبين من التحريات حدوث وفاة السيدة إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل بطريق" أبو الأخضر - الشبانات" نطاق مركز الزقازيق، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.