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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبيب الندل.. حرض حبيبته على سرقة أبيها وحاول قتلها ليستولى على الأموال بالشروق

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شاب استدرج فتاة من سوهاج وتعدى عليها لسرقة أموال سرقتها من أبيها بمنطقة الشروق.


تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم وجود إحدى الفتيات ملقاة على الأرض وفى حالة إعياء شديدة ومصابة بجرح بالرأس.


وبسؤالها قررت بأنها قامت بترك مسكنها بمحافظة سوهاج عقب قيامها بسرقة (مبلغ مالى) من والدها بتحريض من (صديقها - مقيم دائرة القسم) وأنه قام بإستئجار شقة بدائرة القسم ، وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بإصطحابها لمكان العثور عليها وتعدى عليها بالضرب بإستخدام قالب طوب فأغشى عليها فظن أنها قد فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإستيلائه على المبلغ المالى بحوزتها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

المتهم 
الحبيب الندل حرض حبيبته سرقة أبيها حاول قتلها الشروق