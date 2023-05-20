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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الحوار الوطني.. عضو التنسيقية: قدمنا توصيات وحلولا قابلة للتطبيق في ملفات المحور المجتمعي

جلسة المحور المجتمعي
جلسة المحور المجتمعي بالحوار الوطني
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قال محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ جلسة المحور المجتمعي بالحوار الوطني التي انعقدت أول أمس الخميس، ناقشت موضوعات مهمة جدا مثل الهوية والولاية على المال، وقدمت التنسيقية مقترحات قابلة  للتطبيق للجنة الحوار الوطني.

 وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "حدث ذلك بعد دراسة المشكلة بشكل واقعي والبحث عن التحديات التي تواجه حل المشكلة، وقدمنا العديد من التوصيات القابلة للتطبيق من أجل حل تلك التحديات، وذلك على مستوى المحور التشريعي".

وتابع: "تقدمت الزميلة إيمان الألفي بمشروع قانون لتعديل القانون 119 لسنة 52 الخاص بالولاية على المال بعد قياس الأثر التشريعي والعملي مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت عبر السنوات الماضية في ظل موجة التضخم، وبالتالي فقد استهدفت الحفاظ على أموال القُصر واستثمارها بشكل آمن حتى لا تفقد قيمتها، كما ناقشنا في التنسيقية تعديل الإجراءات بحيث يكون هناك حد زمني لتقديم الطلبات الخاصة بالواصي من أجل الحصول على الأموال للصرف عليه وهذا الأمر في حاجة إلى الرقمنة". 
 

الحوار الوطني المتغيرات الاقتصادية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الولاية على المال