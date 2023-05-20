رئيس جامعة سوهاج يشارك في احتفالية العيد القومي للمحافظة بـ"رابطة القاهرة الجديدة"

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، في الاحتفالية التي نظمتها رابطة أبناء سوهاج بالقاهرة الجديدة برئاسة عثمان البدرى، بمناسبة العيد القومي لمحافظة سوهاج، وذلك بحضور كلًا من اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية ومحافظ سوهاج الأسبق، والدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والنائب خالد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء سوهاج بالقاهرة، واللواء محمد بكرى الرئيس السابق للجمعية، ولفيف من رجال الأعمال وممثلي الأحزاب السياسية وأبناء الشعب السوهاجي بالقاهرة.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور مصطفى عبد الخالق بضيوف الاحتفالية الكرام، مقدمًا شكره وتقديره لجميع القائمين علي تنفيذ هذه الفعاليات احتفالًا بذكري عيد سوهاج القومي، والتي نستلهم منها روح البطولة والفداء، وتؤكد على الدور العظيم لأبنائها فى مقاومة الاحتلال، وموجهًا شكره أيضًا للواء طارق الفقي محافظ الإقليم، مشيدًا بما يتم تحقيقه من انجازات ونهضة تنموية مميزة بالمحافظة.

وأوضح عبد الخالق، أن الرابطة اعتادت إقامة مثل هذا الاحتفال لما يمثله عيد محافظة سوهاج من ذكرى عزيزة وغالية علينا جميعا، مشيدًا بالدور الفعال والمتميز للرابطة والجمعية، وما تقدمه من جهود كبيرة لإرساء دعائم عملها في تجميع أبناء سوهاج ودورها الاجتماعي والثقافي، إلى جانب ما تنفذه من نشاطات ومبادرات تنموية مختلفة، معربًا عن سعادته بروح الألفة والمحبة التي تربط بين أبناء المحافظة، ومؤكدا استعداد الجامعة للمشاركة وقيادة كافة جهود التنمية فى نطاق الإقليم السوهاجي.