عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "محافظة دمياط تتخطى المستهدف بنسبة 101% من توريد القمح للموسم الحالي".

وذكر التقرير، أنه على قدم وساق تتم عملية حصاد وتوريد القمح من المزارعين إلى الشون والصوامع بمختلف المحافظات في موسم الذهب الأصفر حتى أعلنت محافظة دمياط عن تخطي المستهدف من توريد المحصول بنسبة تجاوزت 101% من الكمية الموردة.

خطة توريد واستقبال المحصول يتم تطبيقها بكل نظام وحسم من المسؤولين بجانب تقديم تسهيلات متعددة وتسهيلات للمزارعين بمختلف نطاق المحافظة نتج عنها الوصول لتلك النسبة بعد انطلاق موسم توريد القمح، حتى بلغت الكمية الموردة حتى الآن 47 ألف و 174.989 طن من أراضي المحافظة.

محافظة دمياط أعلنت مع انطلاق موسم حصاد الذهب الأصفر في الحقول انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التي جهزت قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذي بدأ الشهر الماضي وسط متابعة دقيقة تتم من خلال مديريتي الزراعة والتموين بشكل مستمر.

