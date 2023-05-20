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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بعد مضي 18 عاما على طرحه.. بدء تصوير جزء ثان من فيلم "حريم كريم"

حريم كريم 2
حريم كريم 2
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أعلن الفنان مصطفى قمر عن بدء تصوير فيلم "أولاد حريم كريم" بعد مضي 18 عاما على طرح الجزء الأول منه بعنوان "فيلم حريم كريم".

وأشار قمر إلى أن الجزء الثاني من الفيلم سيشمل جميع أبطال الجزء الأول وقصته ستكون مفاجأة للجمهور.
حيث تدور أحداث الجزء الأول من فيلم "حريم كريم" حول دور جيجي كريم "مصطفى قمر" المتزوج من جيجى "ياسمين عبد العزيز"، والتي تدور أحداثه حول غيره جيجي غيرة قاتلة وتشك في سلوكه فتطلب الانفصال منه ، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته ويفسد حياة صديقاته أيضا بدون قصد.

وأشار قمر، بحسب تقرير موقع "الفن"، أن نجله تيام سيظهر معه في الفيلم.
وطرح الجزء الأول عام 2005 وحقق نجاحا كبيرا، خاصة مع مشاركة البطولة مع ياسمين عبد العزيز، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزي مصطفى، هناء الشوربجي، محمد شاهين، إدوارد.

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