بدء تصويت الأتراك بالخارج في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.. وأردوغان يراهن على انقاذ الاقتصاد للفوز

بدأ المواطنون الأتراك المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت، في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في تركيا.

وفشل الرئيس المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات في 14 مايو، في الفوز بالأغلبية المطلقة التي تزيد عن 50 في المائة اللازمة لتجنب جولة الإعادة.

ومن المقرر أن يواجه كمال كيليجدار أوغلو الذي جاء في المركز الثانين وفي تركيا، من المقرر أن يتوجه حوالي 61 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 28 مايو للاختيار بين المرشحين، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ تركيا التي ستجرى فيها انتخابات الإعادة للرئاسة.

ويمكن لحوالي 3.4 مليون ناخب مؤهل المشاركة في الجولة الثانية من التصويت في الخارج، وأكبر جالية في ألمانيا هي موطن لحوالي 3 ملايين شخص من أصول تركية، ومن بين هذه المجموعة، هناك حوالي 1.5 مليون شخص مؤهلا للتصويت في الانتخابات التركية.

في ألمانيا، أمام بعض الناخبين الأتراك حتى 24 مايو للإدلاء بأصواتهم في أي من المواقع الـ 17 في ألمانيا، وفقًا لهيئة الانتخابات التركية، وفي برلين، وفقًا للسفارة التركية، يمكن للناس أيضًا التصويت حتى يوم الأربعاء في القنصلية العامة التركية في منطقة شارلوتنبورج، فيلمرسدورف.

وتقول السفارة إن المواطنين الأتراك والألمان الأتراك مزدوجي الجنسية من برلين وبراندنبورج يمكنهم الإدلاء بأصواتهم طالما أنهم سجلوا بالفعل قبل الجولة الأولى من التصويت.

وبحسب السفارة، أدلى حوالي 64 ألف ناخب مؤهل بأصواتهم في القنصلية العامة خلال الجولة الأولى.

وقال الاتحاد التركي برلين-براندنبورغ (TBB) إن كلا الحزبين يحشدان أنصارهما في برلين في جولة الإعادة.

في الجولة الأولى من التصويت، أيد حوالي 65 في المائة من الناخبين في ألمانيا أردوغان، مما يعني أنه كان أداؤه في ألمانيا ودول أخرى أفضل منه في تركيا.

فيما وعد أردوغان بمواصلة سياسته غير التقليدية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة لتقليل التضخم المرتفع للغاية إذا أعيد انتخابه في 28 مايو.

وقال أردوغان لبيكي أندرسون من سي إن إن في مقابلة حصرية: "من فضلك تابعني بعد الانتخابات، وسترى أن التضخم سينخفض ​​إلى جانب أسعار الفائدة".

ولدى سؤاله عما إذا كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك تغيير في السياسة الاقتصادية، أجاب: "نعم. قطعًا."

وانهارت الليرة التركية بأكثر من 40٪ العام الماضي حيث أدت سياسات أردوغان الاقتصادية إلى قفزة في التضخم.

وبينما كان محافظو البنوك المركزية في معظم الاقتصادات الكبرى في العالم يرفعون أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، كانت تركيا تفعل العكس.