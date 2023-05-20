المدفعية الروسية تقصف 3 ألوية أوكرانية.. ومقتل وإصابة 4 مدنيين أوكران في قصف على دونيتسك

السبت 20/مايو/2023 - 11:17 ص

قال ألكسندر سافتشوك، المتحدث باسم قوات مدفعية تابعة للجيش الروسي، إن القوات شنت هجوما على ثلاثة ألوية أوكرانية في منطقة سيربريانسكي.

وأضاف سافوتشوك "كشفت قوات المخابرات التابعة للمدفعية الروسية تحركات قوات ومعدات من اللواء الجوي 81 ولواء المشاة الميكانيكي 58 واللواء 25 المحمول جوا، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من تورسكوي في منطقة سيربريانسكي، وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات نتيجة العمليات التي قامت بها وحدات المدفعية التابعة للمجموعة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو أن مدنيين إثنين لقيا مصرعهما بينما أُصيب اثنان آخران في قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال كيريلينكو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية": في 19 مايو 2023، قتل الروس مدنيين اثنين في منطقة دونيتسك، وبالتحديد في تشاسيف يار. بينما أُصيب شخصان آخران.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

