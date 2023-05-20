الليلة.. منتخب الشاطئية يواجه عمان في نهائي كأس العرب بالسعودية

يلتقي منتخب مصر للكرة الشاطئية مساء اليوم السبت، منتخب عمان في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية المقامة بالسعودية.

وفي تمام التاسعة مساء اليوم يواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية نظيره العماني على ملعب شاطئ كورنيش الحمراء بمدنية جدة بالسعودية في نهائي بطولة كأس العرب بنسختها الرابعة.

وتأهل منتخب مصر لنهائي كأس العرب للكرة الشاطئية بعد فوزه أمس على منتخب فلسطين في الدور نصف النهائي للبطولة بنتيجة 4-3، فيما تأهل منتخب عمان للنهائي بعد فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 4-2.

ويسعى منتخب مصر لتكرار فوزه على نظيره العماني في اللقاء المرتقب الليلة والتتويج بلقب بطولة كأس العرب، في حين يتطلع منتخب عمان في المقابل للثأر لخسارته أمام الفراعنة في مباراة الدور الأول وخطف لقب البطولة.

وقدم منتخب مصر مسيرة مميزة في النسخة الحالية من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، حيث حقق 3 انتصارات متتالية في دور المجموعات أمام منتخبات قيرغيستان وعمان وفلسطين، وفي الدور ربع النهائي تخطى الفراعنة عقبة منتخب موريتانيا، وفي الدور نصف النهائي فاز منتخب مصر على نظيره الفلسطيني.

وستكون مواجهة الليلة بين منتخبي مصر وعمان الثانية بين المنتخبين في النسخة الحالية من بطولة كأس العرب، حيث سبق والتقيا في إطار الدور الأول بالبطولة، وتحديدًا في مباراة الجولة الثانية لدور المجموعات في اللقاء الذي انتهى وقتها بفوز منتخب مصر بنتيجة 5-3.