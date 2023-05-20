السفير السعودي لدى باكستان: مبادرة "الطريق إلى مكة" تسهم في تسريع إجراءات سفر الحجاج

السبت 20/مايو/2023 - 11:13 ص

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى باكستان نواف المالكي، أن مبادرة " الطريق إلى مكة" تسهم في تسريع إجراءات سفر حجاج باكستان وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وذكرت قناة (السعودية الإخبارية) أن السفير نواف المالكي أطلع برفقة وزير الشؤون الدينية الباكستاني طلحة محمود على استعدادات تدشين مشروع مبادرة الطريق إلى مكة بمطار إسلام أباد الدولي.

وقال السفير نواف المالكي إن "هذه المبادرة تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتحت إشراف مباشر من وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، كما أنها تأتي في ظل الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية لتسهيل مغادرة الحجاج الباكستانيين".

بدوره، أعرب طلحة محمود وزير الشؤون الدينية الباكستاني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على تعاونها مع باكستان في تسهيل إجراءات الحجاج الباكستانيين من خلال مبادرة طريق مكة والتي سيستفيد منها نحو أكثر من 26 ألف حاج باكستاني من مطار إسلام أباد.

يذكر أن مبادرة "الطريق إلى مكة" تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر بدءا من إصدار التأشيرة إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.