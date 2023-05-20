مصرع طفل دهسته سيارة في حادث بالبحيرة

لقي طفل مصرعه في الحال، اليوم السبت، دهسًا أسفل عجلات سيارة نصف نقل بقرية 11 غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الدثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، إخطارًا يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر دهسه عن طريق الخطأ أسفل عجلات سيارة نصف نقل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة طفل يدعى "أحمد سمير قاسم"، عامين ونصف، مقيم قرية 11 غرب النوبارية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وكانت مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، قد شهدت أمس الجمعة، مصرع طالب غرقا داخل بحر سليمان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري،و تبين وفاة شاب يدعى " محمود وجيه فايز"، 23 سنة، مقيم غرب النوبارية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة..