"العمى" من السرد إلى الأداء.. رائعة ساراماجو تنطلق على مسرح دمنهور

انطلقت على مسرح قصر ثقافة دمنهور، فعاليات العرض المسرحي "العمى" لفرقة قصر ثقافة دمنهور المسرحية.

العرض عن رائعة جوزيه ساراماجو "العمى"، دراماتورج أحمد عصام، أشعار سعيد شلبي، ديكور محمود صلاح، ألحان عاصم علاء، إضاءة أحمد طارق، كيوجراف عمرو باتريك، إخراج محمد عفيفي.

المسرحية تروي خيطا من الأحداث عن وباء انتشر مؤخرا يصيب العين بعمى أبيض، هذا الوباء الجديد سريع العدوى وأسبابه غير معروفة، حيث تدور الأحداث في حجر صحي لمجموعة من المصابين ويوم بعد يوم الأعداد في تزايد وتدور الأحداث بين هولاء المصابين في هذا الحجر.

يأتي العرض ضمن شرائح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد مصطفى البسيوني، ضمن العروض المسرحية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة الأستاذ أحمد درويش، ويستمر عرضه حتى الأربعاء 24 مايو الحالي.

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