محافظ القليوبية يسلم سيارة قلاب 54 طن لصالح منظومة النظافة بشرق شبرا الخيمة

قدم عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الشكر لقيام الشركة المصرية لتكرير البترول، بتقيدم تبرع عبارة عن سيارة قلاب 54 طنا، لدعم منظومة النظافة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة وشركات البترول.. وسلم المحافظ القلاب إلى حي شرق شبرا الخيمة.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل على تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة، والمتابعة الدورية لأعمال صيانة المعدات والتواصل باستمرار مع الشركات المنوط بها الصيانة لضمان بقاء المعدات بالكفاءة المطلوبة، والاستفادة من تلك الإمكانات التي تنفق فيها الدولة الملايين من أجل تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية.

وأكد الهجان على أهمية زيادة عدد حمولات نقل القمامة إلى المدفن الصحي بالعبور للقضاء على مشكلة تراكمات القمامة بالمحطة الوسيطة ونقلها أولا بأول، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الإستفادة القصوى من الموارد وإستثمارها اقتصاديًا من خلال إعادة تدوير المخلفات، مقدما الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في دعم هذا القطاع المهم.

وشدد المحافظ على استمرار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري اللائق، واستمرار الدعم لتطوير المنظومة وتزويدها بأحدث المعدات.

