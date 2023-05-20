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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاستخبارات العراقية تقبض على 11 أجنبيا حاولوا التسلل إلى البلاد عبر البصرة

الجيش العراقى
الجيش العراقى
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 أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 11 أجنبيا حاولوا التسلل إلى العراق عبر محافظة البصرة.
وذكر بيان للاستخبارات العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم "أنه وفقا لمعلومات دقيقة وفي إطار الجهود الاستخبارية والأمنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب، تمكن أفراد وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على 11 شخصا من جنسيات أجنبية حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية بالتحديد إلى محافظة البصرة قادمين من إحدى دول الجوار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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