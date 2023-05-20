وزير التعليم يتفقد عددا من لجان الشهادة الإعدادية بالدقهلية

تفقد دكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، يرافقه محافظ الدقهلية، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، عددا من المدارس في مدينة المنصورة، للاطمئنان على سير الامتحانات والالتزام بالتعليمات والإجراءات.

شملت جولة وزير التربية والتعليم بمدينة المنصورة، لجان امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات، ومدرسة أحمد زويل الإعدادية.

يذكر أن محافظة الدقهلية، قد ألغت امتحان الدراسات الخميس الماضي عقب تسريبه، وتقرر عقده اليوم السبت.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، أمس الجمعة، تفاصيل وملابسات تسريب امتحان مادة الدراسات للشهادة الإعدادية في بيان جاء فيه «بشأن تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية أمس الخميس من إحدى لجان إدارة أجا التعليمية، حيث قام رئيس اللجنة ك.ا بتصوير الامتحان ونشره قبل بدء الامتحان مما تسبب في إلغاء الامتحان وتأجيله إلى يوم السبت».

وانتهت التحقيقات بإدانته وسيتم إحالته للنيابة العامة غدا بعد اعتماد السلطة المختصة متمثله في وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي، ومحافظ الدقهلية.

ورصدت غرفه العمليات برئاسة هاني عنتر الواقعة وأبلغ مدير المديرية ناصر شعبان لاتخاذ الإجراءات القانونية.