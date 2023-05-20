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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على طرفي مشاجرة خلفت مصابين داخل مول تجاري بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط طرفي مشاجرة خلفت مصابين داخل مول تجاري بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

تلقى المقدم أحمد السويركي، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل مول تجاري بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول مالك محل مجوهرات ومدير المحل، طرف ثان مالك محل مجوهرات ومديره أيضاً بسبب قيام الطرف الثاني بالبيع بسغر أقل من سعر المحل ملك الطرف الأول نتج عن المشاجرة إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم ضبط باقي طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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