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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية، بعد دخول الطلاب لأداء الامتحان بحوالي نصف ساعة، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية فتح تحقيق عاجل وسرعة تحديد وضبط المتسبب بها.


من جانبه أكد مصدر مسؤل بمديرية التربية والتعليم أن تداول الامتحان بعد بدء اللجان لا يعد تسريبا وسوف يتم تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، امتحان مادة الهندسة للفصل الدراسي الثاني 2023، وسط انتشار مكثف لرجال أمن القليوبية لتأمين اللجان وتوفير حالة من الهدوء في محيطها، حيث من المقرر أن يستمر الامتحان لمدة ساعتين، وبعدها يبدأ امتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين أيضا.

وكان قد توافد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023، حيث حرص الأهالي علي اصطحاب أبنائهم حتي لجان الامتحانات، كما حرص أيضا عدد من الطلاب علي المراجعة النهائية وقبل الدخول للجان.

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