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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يقيم تجربة أوسوريو عقب نهاية الموسم

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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استقرت إدارة الزمالك بالتنسيق مع اللجنة الفنية بالنادي على تقييم تجربة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع الفريق عقب نهاية الموسم الحالي، ثم يتخذ القرار سواء بمنحه فرصة قيادة الفريق بالموسم الجديد أو الاكتفاء بالفترة التي قضاها والتعاقد مع مدرب أجنبي آخر .

وتعاقد الزمالك مع أوسوريو خلفا للمدرب البرتغالي فيريرا والذى رحل عن الفريق الأبيض بسبب سوء النتائج الفنية .

وحقق فريق الزمالك الفوز بنتيجة 1-0 في مباراة الجولة الـ 28 لمسابقة الدوري الممتاز وذلك على حساب فريق أسوان .

ومنح أوسوريو مدرب الزمالك اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، ويستأنف الفريق اليوم السبت تدريباته للقاء الداخلية، وذلك على ملعب النادي الأبيض في مقره بميت عقبة.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة الداخلية في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة وذلك من خوض 27 مباراة، حيث فاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر في 7 مباريات .

اما فريق الداخلية فيأتي في المركز السادس عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 27 نقطة .

الزمالك خوان كارلوس أوسوريو فيريرا الداخلية