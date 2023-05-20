بحرية الاحتلال الإسرائيلي تهاجم مراكب صيادين فلسطينيين شمال وجنوب قطاع غزة

السبت 20/مايو/2023 - 10:43 ص

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب صيادين فلسطينيين، في بحر مدينة غزة وخان يونس ورفح.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) اليوم أن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال من بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على ترك المكان، والعودة إلى الشاطئ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الرصاص صوب مراكب الصيادين في عرض بحر مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع، وهي على بعد قرابة خمسة أميال بحرية.

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة بالرصاص وبفتح خراطيم المياه عليهم قبالة بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.