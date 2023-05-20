غدًا.. الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» 2023 بأبو ظبي

يعلن أعضاء مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" لعام 2023، عن الرواية الفائزة بالجائزة الكبرى، والتي يتنافس عليها ثلاث أدباء وثلاثة أديبات من الجزائر، والعراق وليبيا ومصر والسعودية وعمان، والذين وصلوا إلى القائمة القصيرة، وذلك غدًا الأحد الموافق 21 مايو الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بأحد الفنادق الكبرى بإمارة أبو ظبي، وتحت رعاية دائرة الثقافة والسياحة، ومركز أبو ظبي للغة العربية برئاسة الدكتور على بن تميم.

وتُعد الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" أكبر حدث أدبي وثقافي ضخم على مستوى الوطن العربي، والذي ينتظره الوسط الثقافي العربي والعالمي، إذا أن الجائزة لا يقتصر عملها فقط على القيمة المادية بل أيضًا تسهم في ترويج تلك الأعمال الأدبية "الروائية" وترجمتها إلى لغات عدة ما يسهم في ترويج الأدب العربي على المستوى العالمي.

وتكونت لجنة تحكيم جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، فى دورتها لعام 2023، برئاسة محمد الأشعري، ومكونة من: ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية؛ وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي؛ وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية؛ وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحافية جزائرية، وياسين عدنان، عضو مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة.

ووصلت إلى القائمة القصيرة هذا العام، وهم: الصديق حاج أحمد مؤلف رواية "مُنّا"، أزهر جريس مؤلف رواية "حجر السعادة"، الكاتبة نجوى بن شتوان مؤلفة رواية "كونشيرتو قورينا إدواردو"، الكاتبة ميرال الطحاوى مؤلفة رواية "أيام الشمس المشرقة"، فاطمة عبد الحميد مؤلفة رواية "الأفق الأعلى"، زهران القاسمى مؤلف رواية "تغريبة القافر"

وقال محمد الأشعري، رئيس لجنة التحكيم الجائزة لهذا العام أن تتميز القائمة القصيرة للجائزة بتنوع كبير في المضامين، فمن تفسخ مجتمع ما بعد الحرب والصراعات الطائفية، ووقوع عبء هذا التفسخ على الطفولة وعلى البسطاء من الناس، كما في رواية "حجر السعادة"، إلى أسطورة الماء وتجلياتها في ذاكرة الناس ومخيالهم الجماعي كما في رواية "تغريبة القافر". ومن عوالم الهجرة وتقلبات الإنسان بين أعطاب المكان الأصل وعنف مكان النزوح، كما في رواية "أيام الشمس المشرقة"، إلى صراع الإنسان مع الظلم والاستبداد السياسي الذي لا يغلق باب جحيم الحاضر حتى يفتح باب جحيم المستقبل، كما في رواية "كونشرتو إدواردو قورينا". ومن أهوال اللقاء مع الموت والحب ومع تقاطعاتهما الدائمة، كما في رواية "الأفق الأعلى"، إلى عوالم الصحراء بين جنوب الجزائر وشمال مالي، عندما يحولها الجفاف والمجاعة والوضع القبلي إلى مرآة تعكس جبروت الصحراء وهشاشتها في آن، كما في رواية "مَنّا". ومع هذا التنوع في المضامين، فإن القارئ سيلتقي في هذه الروايات بكل تجليات الرواية العربية الحديثة، في بناءاتها، وخصائصها السردية، وفي أساليبها وتعدد أصواتها ولغاتها.

من جانبه، قال ياسر سليمان، رئيس مجلس الأمناء: "تحفر روايات القائمة القصيرة لهذه الدورة في خبايا الحياة العربية بتنوعاتها الإثنية وتنغيماتها الثقافية المتداخلة؛ لتسبرها من زوايا تعكس الحنين إلى الماضي في بعض الأحيان، وتبدد الآمال والأحلام في حيوات عربية حطمتها السياسة، وظروف الحياة القاهرة في أحيان أخرى على مستوى الفرد والجماعة. يميز هذه القائمة تنوّعها الجندري، وبروز أصوات روائية غير مكرّسة على الساحة الأدبية العربية، مما يدلّ على حيوية الحياة الثقافية العربيّة على الرغم من كل المعوّقات التي تواجهها.