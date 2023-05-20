المفوضية الأوروبية: ندعم حق أوكرانيا في تحقيق استقلالها

السبت 20/مايو/2023 - 10:22 ص

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم /السبت/ أن الاتحاد الأوروبي داعم قوي لأوكرانيا في حربها من أجل استقلالها واستعادة أراضيها وسيادتها، مشيرة إلى أن أوكرانيا تقاتل من أجل قضية عادلة.

وأعربت عن دعمها لتركيبة السلام الخاصة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي والتي تشمل توقف روسيا عن عدوانها غير القانوني وسحب قواتها لكي تستعيد أوكرانيا سيادتها على أراضيها، مشيرة إلى أنها نقطة بدء ممتازة لتحقيق السلام العادل الذي تستحقه أوكرانيا، وذلك في تصريحات خاصة لتلفزيون "سي إن إن" الأمريكي خلال وجودها في اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.

وأكدت رئيسة المفوضية على الأثر البالغ للعقوبات على روسيا خاصة مع قطع 120 مليار يورو من العلاقات التجارية مع روسيا، بالإضافة إلى حجب روسيا عن التكنولوجيات الحديثة. ولفتت إلى أن روسيا تشهد تدهورا في وتيرة التصنيع العسكري كما تأثر اقتصادها وانكمشت عوائدها من الوقود الحفري.

كما رحبت فون دير لاين بمشاركة زيلنكسي المقررة في القمة، موضحة أنه سيناقش تقوية الدعم المقدم لأوكرانيا والذي ارتفع بالفعل كثيرا مقارنة بعام مضى، مشيرة إلى أهمية لقاء الرئيس الأوكراني بالشركاء المدعوين في القمة مثل الهند وإندونيسيا والذين لم يلتق بهم شخصيا منذ بداية الحرب.