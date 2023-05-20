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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هيئة الإذاعة اليابانية: الرئيس الأوكراني يصل اليابان لحضور قمة السبع في هيروشيما

زيلينسكي
زيلينسكي
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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اليابان للانضمام إلى محادثات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة هيروشيما غربي اليابان.
ذكرت ذلك هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت في نبأ عاجل لها، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

زيلينسكي مجموعة الدول السبع اليابان