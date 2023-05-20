وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اليابان للانضمام إلى محادثات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة هيروشيما غربي اليابان.
ذكرت ذلك هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت في نبأ عاجل لها، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
العالم
هيئة الإذاعة اليابانية: الرئيس الأوكراني يصل اليابان لحضور قمة السبع في هيروشيما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اليابان للانضمام إلى محادثات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة هيروشيما غربي اليابان.
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اليابان للانضمام إلى محادثات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة هيروشيما غربي اليابان.