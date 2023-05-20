هيئة الإذاعة اليابانية: الرئيس الأوكراني يصل اليابان لحضور قمة السبع في هيروشيما

السبت 20/مايو/2023 - 10:21 ص

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اليابان للانضمام إلى محادثات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة هيروشيما غربي اليابان.

ذكرت ذلك هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت في نبأ عاجل لها، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.