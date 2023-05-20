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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأمريكي يعبر عن تفاؤله بشأن التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين العام

بايدن
بايدن
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 عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم /السبت/، عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين العام لتجنب تخلف واشنطن عن سداد ديونها رغم توقف المحادثات بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب.
وقال بايدن ـ في تصريحات للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية -" لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنب التخلف عن السداد".
وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه لا جدال في وجود خلافات جدية في مفاوضات رفع سقف الدين العام، في الوقت الذي أعلن فيه النائب الجمهوري باتريك ماكهنري أن الاجتماع انتهى أمس الجمعة دون إحراز تقدم.

بايدن الدين العام واشنطن