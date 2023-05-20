الأهلي ينهي إجراءات تجديد عقد حسين الشحات

يضع مسئولو النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، الرتوش الأخيرة على إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق، والذي ينتهى بنهاية الموسم الجارى، من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة.

لاسيما بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني لتجديد عقد الشحات، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي، ونجاح الطرفين فى التوصل لاتفاق نهائي على الاستمرار.

ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، سواء فى بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري وأخيرا دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأبدى حسين الشحات موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلي مفضلا إياه عن العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب الفترة الأخيرة، سواء من الإمارات أو السعودية، فى ظل رغبته فى استكمال مسيرته فى قلعة الجزيرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة إنبى المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.