المتهم بقتل صديقه طعنا في روض الفرج يمثل جريمته

اصطحب فريق من نيابة شمال القاهرة الكلية عاطل المتهم بقتل صديقه طعنا بالسكين، أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات فى منطقة روض الفرج الي مسرح الجريمة لتمثيلها واجراء المعاينة التصويرية .

وامرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة روض الفرج، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصل شاب جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه، بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام إثرها المتهم بطعن المجني عليه طعنة نافذة بسلاح أبيض مطواة وفرّ هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.