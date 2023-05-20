المتحدث باسم البنتاجون: لا تسامح مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

السبت 20/مايو/2023 - 10:12 ص

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، والتي تشكل خطرا على الملاحة البحرية.

وقال المتحدث باسم الـ(بنتاجون) ـ في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية)، اليوم السبت، ـ إن" واشنطن تراقب عن كثب أنشطة إيران"، مضيفا أن "هذه الأنشطة الخبيثة لا تؤثر فقط على شعوب المنطقة ولكن أيضا على شعوب العالم، لذا يقع على عاتقنا جميعا مسؤولية الإشارة بشكل واضح إلى أن هذه الأنشطة لن يسمح بها".

وتابع أن "بلاده تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء في المنطقة لمواجهة هذه الأنشطة"، لافتا إلى أن "بلاده لا تسعى إلى نشوب نزاع مع إيران إلا أنها ترغب في أن تتمتع المنطقة بالأمن والاستقرار"، داعيا إيران إلى الاعتراف بالقانون الدولي الامتثال له.

