اليوم .. جلسة بالإمارات لمناقشة أعمال القائمة القصيرة لجائزة «البوكر»

ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بالتعاون مع الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»، جلسة حوارية لمناقشة روايات القائمة القصيرة للجائزة ، وذلك اليوم السبت الموافق 20 مايو الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر اتحاد كتاب الإمارات فرع أبو ظبي.

تدير الجلسة النقاشية عائشة سلطان وبحضور كتاب الروايات التى وصلت إلى القائمة القصيرة هذا العام، وهم: الصديق حاج أحمد مؤلف رواية "مُنّا"، أزهر جريس مؤلف رواية "حجر السعادة"، الكاتبة نجوى بن شتوان مؤلفة رواية "كونشيرتو قورينا إدواردو"، الكاتبة ميرال الطحاوى مؤلفة رواية "أيام الشمس المشرقة"، فاطمة عبد الحميد مؤلفة رواية "الأفق الأعلى"، زهران القاسمى مؤلف رواية "تغريبة القافر"

ومن المقرر ان يتم الإعلان عن الجائزة الكبرى لجائزة البوكر في حفل كبير سيقام غدًا الأحد الموافق 21 مايو، فى العاصمة الإماراتية، أبوظبى، في تمام الساعة السابعة مساء وسوف يتم نقل الحفل على الصفحة الرسمية للجائزة على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى خمسون ألف دولار امريكي كما سيحل كل كتاب القائمة القصيرة على مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار .

وتكونت لجنة تحكيم جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، فى دورتها لعام 2023، برئاسة محمد الأشعري، ومكونة من: ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية؛ وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي؛ وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية؛ وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحافية جزائرية، وياسين عدنان، عضو مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة.