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السبت 20 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. صن داونز يستضيف الوداد المغربي ..ليفربول يواجه أستون فيلا.. برشلونة يصطدم بـ "ريال سوسييداد"

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 ، على النحو التالي:

دوري أبطال أفريقيا
4:00 ماميلودي صن داونز : الوداد الرياضي 

الدوري الإنجليزي
2:30 توتنهام هوتسبير : برينتفورد
5:00 بورنموث : مانشستر يونايتد
5:00 فولهام : كريستال بالاس
5:00 ليفربول : أستون فيلا
5:00 وولفرهامبتون : إيفرتون
7:30 نوتينجهام فورست : آرسنال

الدوري الإسباني
3:00 جيرونا : فياريال
5:00 أتلتيك بيلباو : سيلتا فيجو 
7:30 ألميريا : ريال مايوركا
7:30 خيتافي : إلتشي
10:00 برشلونة : ريال سوسييداد

الدوري الإيطالي
4:00 كريمونيزي : بولونيا
7:00 أتلانتا : هيلاس فيرونا
9:45 ميلان : سامبدوريا

الدوري الألماني
4:30 هوفنهايم : يونيون برلين
4:30 هيرتا برلين : بوخوم
4:30 شالكه 04 : آينتراخت فرانكفورت
4:30 فيردر بريمن : كولن
7:30 بايرن ميونيخ : لايبزيج

الدوري الفرنسي
6:00 نانت : مونبلييه
10:00 ليل : مارسيليا

دوري أبطال أفريقيا صن داونز ليفربول ارسنال برشلونة