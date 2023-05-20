تشاهدون اليوم.. صن داونز يستضيف الوداد المغربي ..ليفربول يواجه أستون فيلا.. برشلونة يصطدم بـ "ريال سوسييداد"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 ، على النحو التالي:



دوري أبطال أفريقيا

4:00 ماميلودي صن داونز : الوداد الرياضي

الدوري الإنجليزي

2:30 توتنهام هوتسبير : برينتفورد

5:00 بورنموث : مانشستر يونايتد

5:00 فولهام : كريستال بالاس

5:00 ليفربول : أستون فيلا

5:00 وولفرهامبتون : إيفرتون

7:30 نوتينجهام فورست : آرسنال

الدوري الإسباني

3:00 جيرونا : فياريال

5:00 أتلتيك بيلباو : سيلتا فيجو

7:30 ألميريا : ريال مايوركا

7:30 خيتافي : إلتشي

10:00 برشلونة : ريال سوسييداد

الدوري الإيطالي

4:00 كريمونيزي : بولونيا

7:00 أتلانتا : هيلاس فيرونا

9:45 ميلان : سامبدوريا

الدوري الألماني

4:30 هوفنهايم : يونيون برلين

4:30 هيرتا برلين : بوخوم

4:30 شالكه 04 : آينتراخت فرانكفورت

4:30 فيردر بريمن : كولن

7:30 بايرن ميونيخ : لايبزيج

الدوري الفرنسي

6:00 نانت : مونبلييه

10:00 ليل : مارسيليا