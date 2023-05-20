اليوم.. انقطاع الكهرباء برأس سدر وضواحيها

أعلنت شركة كهرباء رأس سدر، في محافظة جنوب سيناء، بدء تنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة، اليوم السبت، من الساعة 7:00 صباحا حتى الساعة 11:00 ظهرا، وسيجرى فصل التيار الكهربي عن المدينة وضواحيها.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة راس سدر بقيادة علي حمادة، رئيس مجلس المدينة، المواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا بعد استقرار التيار.

في سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر حملة نظافة موسعة وصيانة أعمدة الإنارة العامة بمحيط كنيسة مارجرجس ومارمينا والمناطق المجاورة برأس سدر، وذلك عقب إزالة مجلس مدينة رأس سدر، بقيادة المحاسب علي حمادة، رئيس المدينة، الحواجز الخرسانية والسواتر الترابية و فتح الشوارع في محيط كنيسة مارجرجس و مارمينا.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، لـ"البوابة نيوز" إنه جرى رفع تلك الحواجز لإعادة الشوارع إلى طبيعتها مرة أخرى ، ولتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة، بتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بشأن متابعة الأعمال بالمدينة، والحرص على مصلحة المواطنين والمصلحة العامة، ومتابعة استمرار فتح الشوارع المغلقة بالتنسيق مع الجهات المعنية ودفع معدات المجلس لرفع السواتر الرملية والنيو جرسي وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعودة الحياة بالعاصمة لطبيعتها.

وأكد رئيس مدينة رأس سدر، أن الوحدة المحلية تسابق الزمن للانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع، وظهور المدينة بالمظهر اللائق بها، مشيرا إلى أن توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تضمنت تكثيف الجهود من أجل ظهور مدن المحافظة وخاصة رأس سدر بالشكل الحضاري والجمالي.

346992948_3369637073253933_7225356827078589102_n

346977480_2541101592855237_7778849200199639729_n

346958880_956892175336128_7304586011140276876_n

346955707_125917947124611_1334764196249068678_n

346951626_3576726452568291_4718680881489949299_n

346837374_611818660881977_5068032508588689416_n

346804298_604226951681783_2459431198520271868_n

346780357_236414918984402_5433814919522096423_n