اليوم.. انقطاع الكهرباء برأس سدر وضواحيها

أعلنت شركة كهرباء رأس سدر، في محافظة جنوب سيناء، بدء تنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة، اليوم السبت، من الساعة 7:00 صباحا حتى الساعة 11:00 ظهرا، وسيجرى فصل التيار الكهربي عن المدينة وضواحيها.
وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة راس سدر بقيادة علي حمادة، رئيس مجلس المدينة، المواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا بعد استقرار التيار.
في سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر حملة نظافة موسعة وصيانة أعمدة الإنارة العامة بمحيط كنيسة مارجرجس ومارمينا والمناطق المجاورة برأس سدر، وذلك عقب إزالة مجلس مدينة رأس سدر، بقيادة المحاسب علي حمادة، رئيس المدينة، الحواجز الخرسانية والسواتر الترابية و فتح الشوارع في محيط كنيسة مارجرجس و مارمينا.
وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، لـ"البوابة نيوز" إنه جرى رفع تلك الحواجز لإعادة الشوارع إلى طبيعتها مرة أخرى ، ولتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة، بتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بشأن متابعة الأعمال بالمدينة، والحرص على مصلحة المواطنين والمصلحة العامة، ومتابعة استمرار فتح الشوارع المغلقة بالتنسيق مع الجهات المعنية ودفع معدات المجلس لرفع السواتر الرملية والنيو جرسي وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعودة الحياة بالعاصمة لطبيعتها.
وأكد رئيس مدينة رأس سدر، أن الوحدة المحلية تسابق الزمن للانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع، وظهور المدينة بالمظهر اللائق بها، مشيرا إلى أن توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تضمنت تكثيف الجهود من أجل ظهور مدن المحافظة وخاصة رأس سدر بالشكل الحضاري والجمالي.