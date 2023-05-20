البنتاجون: أمريكا والمجتمع الدولي استجابوا لكل احتياجات أوكرانيا منذ بداية الأزمة

السبت 20/مايو/2023 - 09:25 ص

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي استجابوا لكافة احتياجات أوكرانيا منذ بداية الأزمة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر ـ في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) عربية اليوم السبت ـ "إن الولايات المتحدة ركزت في بداية الأمر على تزويد أوكرانيا بالذخيرة وسلاح المدفعية لردع روسيا وهو ما نجحت فيه بالفعل".

وأضاف رايدر أن أمريكا انتقلت إلى تعزيز سلاح المدرعات والدفاع الجوي الأوكراني، مؤكدا أن واشنطن استجابت بفاعلية وحسم في كل خطوة تطورت فيها هذه الحملة لتقديم الدعم الذي احتاجته أوكرانيا.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهدت مؤخرا بتقديم 2ر1 مليار دولار من المساعدات العسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه الدولة المحاصرة لهجوم مضاد يمكن أن يغير مسار الأزمة، وبعد الحزمة الأخيرة.. منحت واشنطن كييف الآن ما يقرب من 37 مليار دولار كمساعدات فتاكة منذ هجوم روسيا الأول في فبراير 2022.