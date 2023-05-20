البيت الأبيض: قادة "كواد" سيجرون محادثات على هامش قمة مجموعة السبع

السبت 20/مايو/2023 - 09:20 ص

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن قادة الولايات المتحدة واليابان واستراليا والهند سيجرون محادثات على هامش قمة مجموعة السبع اليوم.

وقال البيت الابيض، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في اجتماع قادة "كواد" الثالث، مشيرا إلى أن الاجتماع الرباعي كان من المفترض أن يعقد الأسبوع المقبل بعد قمة مجموعة السبع في سيدني الاسترالية قبل أن يختصر بايدن رحلته الآسيوية بسبب مفاوضات حول الدين العام في واشنطن.

ويعرف الحوار الأمني الرباعي، باسم كواد (Quad)، وهو حوار استراتيجي غير رسمي بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند يتمثل بالمحادثات بين الدول الأعضاء، وقد بدأ الحوار في عام 2007 من قبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بدعم من نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ورئيس وزراء أستراليا جون هوارد ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ.