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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد "ناصر شعبان" وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية صباح اليوم السبت مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية، التى تنطلق اليوم فى ١٢١ لجنه موزعه على ١٥ خط سير على مستوى المحافظة  ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان ٤٧ الف ٢٦١ طالب وطالبة وفق الجدول المعلن من قِبل الوزارة، وذلك بمرافقة "ايمن البرامونى" مدير عام التعليم الفنى و"وليد محى" مدير أمن المديرية.

واطمأن شعبان على خطوط توزيع الأسئلة، ووصول السيارات المخصصة لتوزيع الأسئلة على المقار الامتحانية، وتأكد من تواجد كافة أعضاء المركز، وتجهيزهم لجميع البيانات والإحصاءات اللازمة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية الأمن لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان فى الامتحانية .
وأشار إلى أن الصناديق الخاصة بنقل الكراسات الامتحانية قد وصلت إلى مركز التوزيع، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.
وفى سياق متصل، أكد وكيل الوزارة أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات “الصحة و الإسعاف و التأمين و الصحة و الكهرباء و المياه و التموين و الأمن و الحماية المدنية” كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال امتحانات.

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محافظة الدقهلية وكيل تعليم الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم مدير عام التعليم الفني