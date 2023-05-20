مستشار الأمن القومي الأمريكي: مجموعة السبع ستصدر بيانا يتعلق بنهج مشترك تجاه الصين

السبت 20/مايو/2023 - 09:09 ص

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم السبت، أن مجموعة دول السبع ستصدر بيانا يتعلق بنهج مشترك تجاه الصين.. مشيرا إلى أن أعضاء المجموعة يتطلعون إلى نزع التوتر وإزالة المخاطر مع الصين لحل القضايا العالقة، وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك وليس الانفصال عن بكين.

وقال سوليفان - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - إن القمة حددت مجموعة من العناصر المشتركة حول كيفية التعامل مع الصين، موضحا أن ما يعكسه البيان الختامي يتضمن العناصر الرئيسية التي تتفق عليها دول مجموعة السبع فيما يتعلق بالتعامل مع بكين.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن البيان سيشير إلى أن لكل بلد علاقاته المستقلة ونهجه، رغم أن الدول السبع موحدة في مجموعة من العناصر المشتركة.