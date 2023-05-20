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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السلطات الأوكرانية تعلن التصدي بشكل تام لهجوم جوي جديد شنته مسيرات روسية على كييف

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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 أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها تمكنت من التصدي بشكل تام لهجوم جوي جديد شنته مسيرات روسية على كييف.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم السبت عن السلطات الأوكرانية قولها "إن روسيا شنت هجوما كبيرا بطائرات بدون طيار"، مؤكدة في الوقت ذاته أن الدفاعات الجوية لمدينة كييف أسقطت كل الأهداف الجوية التي تم رصدها.
وكان رئيس بلدية كييف فيتالى كليتشكو، قد أشار في وقت سابق اليوم إلى اندلاع حريق على إحدى المباني السكنية في منطقة " دينبروفيسكي "جراء سقوط حطام طائرة.

أوكرانيا كييف روسيا