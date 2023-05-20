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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: بايدن يتطلع إلى لقاء زيلينسكي في هيروشيما

بايدن
بايدن
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أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هيروشيما، مؤكدا بذلك أن الزعيمين سيلتقيان على هامش قمة مجموعة السبع.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، "إن الرئيس بايدن يتطلع إلى فرصة لقائه مع زيلينسكي وجها لوجه".
وقد أعلنت الخارجية اليابانية في وقت سابق أن الرئيس الأوكراني سيحضر قمة مجموعة السبع اليوم السبت المنعقدة حاليا في هيروشيما.
من جهتها، شددت السلطات اليابانية، اليوم السبت، الأمن في العاصمة طوكيو في ظل انعقاد قمة مجموعة السبع في جنوب البلاد بمدينة "هيروشيما".
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة في محطات القطار والمطارات وغيرها من الأهداف الإرهابية المحتملة مثل السفارات.
وتابعت الشبكة أن الشرطة أغلقت أيضا بعض محطات مترو الأنفاق في طوكيو، ومنعت استخدام سلال القمامة والخزائن الشخصية بالمحطات للحول دون استخدامها في أي تفجيرات.

هيروشيما زيلينسكي البيت الأبيض قمة مجموعة السبع