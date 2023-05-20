حاميها حراميها.. فني صيانة وراء سرقة شركة يعمل بها في الدقي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على فني صيانة المتهم بسرقة مبلغ مالى قدره 300 ألف جنيه من داخل الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك شركة كائنة بدائرة القسم يفيد باكتشافه واقعة سرقة مبلغ مالى قدره 300 ألف جنيه من الشركة ملكه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة فني بذات الشركة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلة ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية فقام بالدلوف إلى المكتب وسرقة المبلغ بأسلوب المفتاح المصطنع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.