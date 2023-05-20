مدير تعليم القاهرة يتفقد مركز توزيع الأسئلة الرئيسى للامتحانات العملية للدبلومات الفنية

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، العملية الإمتحانية بالقاهرة منذ فجر اليوم السبت.

وتفقد موسى المطبعة السرية للشهادة الإعدادية، ومركز توزيع الأسئلة الرئيسى للإمتحانات العملية للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، والتى تبدأ اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع ، واطمئن على تجهيز كافة الإستعدادات .



وأوصى موسى باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

كما أشار إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بالإدارات التعليمية ال٣٣ على مدار اللحظة وتذليل كافة العقبات .

وأكد موسى على مديرى عموم الإدارت التعليمية بالمرور اليومى على اللجان والتشديد على عدم إصطحاب المحمول ، والتواصل المباشر مع غرفة عمليات المديرية .